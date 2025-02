Läinud kevadel laienesid Pärnus tasulise parkimise alad ja tõusid hinnad, mis tekitas elavat arutelu nii kohalike elanike kui ka ettevõtjate seas. Muudatustest on möödas üheksa kuud ning aeg on teha kokkuvõte: kas autojuhid on uute reeglitega kohanenud ning kui palju on linn parkimistrahvidelt tulu teeninud? Pärnu Postimees uuris linnaametnikelt, millised on esimesed järeldused ja kas tulevikus on veel uuendusi plaanis.