Pärnumaal võetakse kaitse all uued metsise püsielupaigad

Muudatused puudutavad kokku üle 7400 hektari metsaalade kaitset, millest enamik asub riigimaal. Uute püsielupaikade kaitse alla võtmine on vajalik, et hüvitada riikliku taristu rajamisest tingitud mõjusid metsise populatsioonile Luitemaa, Põhja-Kõrvemaa ja Ohepalu linnualadel. Püsielupaigad liidetakse Natura 2000 võrgustikuga.

“Metsis on Eesti metsade üks võtmeliike, kelle arvukus on viimastel aastakümnetel järjepidevalt langenud. Uute püsielupaikade kaitse alla võtmisega tagame, et metsised saaksid elada ja sigida neile sobivates elupaikades ka pärast suuri taristuprojekte,” ütles Alender. “Meie eesmärk on taastada alade looduslik veerežiim ja parandada elupaikade seisundit, et metsise populatsioon saaks kasvada.”