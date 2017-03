Suurim oht ulukile otsa sõita varitseb kevaditi ja sügiseti

Metssead. Pilt on illustratiivne.

Suurim tõenäosus metsloomale otsa sõita on Harju-, Tartu-, Pärnu- ja Saaremaal. Veel selgub If Kindlustuse kahjustatistikast, et kõige rohkem metslooma ja auto kokkupõrkeid toimub kevadel ja sügisel.