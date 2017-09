Ohtlikud mängud: Sindi noorte hulgas levib pommimeisterdamine

Pärnumaa konstaablijaoskonna noorsoopolitseiniku Merike Tederi sõnutsi tekkis ohtliku tegevuse vastu esmalt huvi väiksema rühma noorte hulgas, kes proovisid Pärnu linna eakaaslaste eeskujul proovisid samuti teha pommikesi.

"Nüüdseks on tekkinud olukord, kus esimesel korral katsetusi kõrvalt vaadanud lapsed, tahavad juba ise proovida oma Torusiili-pomme meisterdada ja pealtvaatajast on saanud pommimeister," teatas Teder sotsiaalmeedias levivas hoiatuskirjas.

Tederi jutu järgi on pommipauke, mis rikuvad avalikku korda ja tekitavad segadust, olnud kuulda kohalikust skatepark`ist, mänguväljakult ja linnavalitsuse juurest.

"Veel hirmutavam on selles olukorras, et pommimeistrid on teadaolevalt 1.–9. klassi noored, kel pole välja kujunenud ohutunnetust ega oskust vältida võimalikke kahjustusi ega tagajärgi," kirjutab Teder.

Noorsoopolitseiniku sõnade kohaselt on pommitegemine populaarne nii poiste kui tüdrukute seas.

"Oleme kuulnud juhtudest, kui visatakse Torusiili-pomme inimeste suunas, eesmärgiga neid hirmutada. Selline huvi noorte seas viib varem või hiljem tervisekahjustuste tekkimiseni. Heal juhul teevad need omavalmistatud lõhkekehad vaid pauku, halvemal juhul viivad laste näpud või nägemise," hoiatas Teder.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kaisi sõnutsi on inimesed kodukeemiast valmistatud pommide plahvatamise tagajärjel jäänud pimedaks ja kaotanud jäsemeid.

„Tegemist on gaasilise plahvatusega ja kui plastikpudel või metallist anum kellegi käes või lähedal plahvatab, võivad tagajärjed olla väga tõsised,” märkis ta.

Torusiili-pommi plahvatus tekib suletud anumas puhastusvahendi ja metalli reaktsioonil, kui gaas enam anumasse ei mahu ja anum gaasi survele järele annab.

Plahvatuse tagajärjel laiali lendav söövitav vedelik on ohtlik limaskestadele ja nahale. Vigastusi võib tekkida ka pommi kest.

Lapsevanematel soovitab politsei pöörata tähelepanu oma laste ajaveetmise viisidele, jälgides, millele kulutavad järeltulijad oma taskuraha, sest nende pommide meisterdamiseks läheb vaja kodukeemiatoodet Torusiil ja hõbepaberit.

Tederi jutu järgi on ohtliku teguviisi levikuga sagenenud pisivargused poodidest, kust noored pommide meisterdamiseks vahendeid hangivad.

Olukorra lahendamisega tegeleb politsei koostöös pommirühma ja kooliga.