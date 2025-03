Aiandites jätkub magamata ööde periood

Pärnu linnas Pootsi külas tegutseva Sillametsa talu kasvuhooned on vallutanud värvikirevad võõrasema- ja kannikesetaimed, müügihooaja algust ootab ligikaudu 40 000 istikut. Andrease aiandis Tammuru külas läheb praegu põhiaur kasvuhoonete kütmisele, et taimedel elu sees hoida. See on vaat et kõige kurnavam periood, sest tehakse seda vanal heal moel: puudega küttes. Nii ööl kui päeval peab peremees iga kahe tunni tagant ahju puid lisama.