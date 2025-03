Eksinud hüljes ja tulekahju Tori vallas panid päästjad proovile

Laupäeval kell 1.25 said päästjad teate hülgepojast, kes oli eksinud Suur-Jõekalda tänavale. Hüljes oli jõekaldast maismaad pidi paarsada meetrit kaugemale ukerdanud. Päästjad püüdsid loomalapse kinni ja viisid ta tagasi vee äärde, kus ta ise minema ujus.

Samal ööl kell 2.28 teavitati päästjaid, et Põhja-Pärnumaa vallas Suurejõe külas levib lõkkest tugev plasti põlemise lõhn. Pritsimehed leidsid eest neljameetrise läbimõõduga järelevalveta lõkke ja kustutasid selle.

Pühapäeval kell 22.25 teatati häirekeskusele, et Tori vallas Aesoo külas on süttinud abihoone. Tulekahju põhjustas elektririke. Ligikaudu 20 ruutmeetri suuruse hoone eterniitkatus oli päästjate saabudes juba lausleekides. Põleng kustutati kell 00.40, paraku hoonet päästa ei õnnestunud, see hävis tules täielikult.