Purjutaja kägistas lapsi

5. mail kraakles purjus Marko sama joobunud mehega Pärnus, kellest tal ilmselgelt jõud üle käis. Seda pealt näinud 13- ja 14aastane poiss otsustasid jagelusele vahele astuda, kuid seepeale ärritus lühikese süütenööriga mees rohkemgi ning haaras tugevasti kinni ühe poisi kõrist. Kui sõber üritas poissi päästa, haaras Marko vasaku käega kinni samuti teise teismelise kõrist ja pigistas mõlema kaela valusasti. Õnneks tõsiseid vigastusi ei suutnud purjutaja lastele teha.

„Poisid väärivad kiitust selle eest, et otsustasid konflikti nähes nõrgema kaitseks välja astuda,“ ütles prokurör Olgerd Petersell, kuid rõhutas, et sellises olukorras tuleb hinnata ohtu iseendalegi. „Kui laps või noor neab pealt täiskasvanu agressiivset käitumist, on kõige õigem helistada kohe hädaabinumbril ja tegutseda sealt saadud juhtnööride järgi,“ nentis ta.

13. septembril toimunud Pärnu maakohtu istungil mõisteti Marko süüdi avaliku korra raskes rikkumises ning talle mõisteti kuus kuud vangistust. Tal oli aga tingimisi karistus all eelneva kuriteo eest. Nimelt pani ta 2015. aastal Pärnus põlema prügimaja ja tekitas 13 000 eurot varalist kahju, lisaks rikkus ta omakorda eelneva karistusega määratud karistusjärgse käitumiskontrolli nõudeid mitte alkoholi tarvitada.

Seega liideti eelnev ja nüüdne karistus kokku, mistõttu peab mees minema täitma aasta ja kolme kuu pikkust reaalset vanglakaristust.