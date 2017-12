Fotod: Pärnu arestimajas kombatakse inimõiguste piire

Kinnipeetavate üks levinum mure on seotud hügieeniga: pesemis­võimalused jätavad soovida. | FOTO: Urmas Luik

Õiguskantsleri büroo kommunikatsiooninõuniku Janek Lutsu ütlust mööda on politsei- ja piirivalveameti huvides kindlasti see, et kinnipidamiskoha tingimused ei annaks kinnipeetutele põhjust nõuda riigilt neile tingimuste tõttu tekitatud kahju hüvitamist.

Kõplase sõnutsi pole aga nõudeid eriti palju ja väljamõistetavad summad on väiksed. “Mõningatel juhtudel on välja mõistetud mõnesaja euro suurune hüvitis. Osal juhtudest on kohus pidanud piisavaks, et ta on tuvastanud rikkumise, aga hüvitist ei ole välja mõistnud,” rääkis ta.

Kõplas rõhutas, et õiguskantsleri töö on igati tänuväärne. “Märkustega oleme arvestanud ja vastavalt võimalustele panustame järjepidevalt arestimajade tingimuste parandamisesse,” lubas ta. Prefekt märkis siiski, et õiguskantsler on üldiselt pidanud Pärnu arestimaja seisukorda rahuldavaks.

“Kui inimesed satuvad õigusrikkumisega kinnipidamisasutusse, siis selle tingimused ei pruugi vastata ootustele ja püüame seda mõista,” selgitas ta.

Pärnu arestimaja seisukorra eest vastutab tegelikult Riigi Kinnisvara AS (RKAS). RKASi kommunikatsiooni­spetsialist Mariliis Sepper selgitas, et Pärnusse projekteeritakse siseministeeriumi asutuste tarbeks ühishoonet 2019. aasta lõpuks, mis tähendab, et Pika tänava hoones suuri ümberehitustöid pole mõtet teha.

“Linn on uue maja ehitamiseks ehitusloa andnud, kuid praegu ei saa mingit kindlat aega välja öelda. Kui maja valmib, tuleb sinna uus arestimaja,” lisas Kõplas.

Sepperi selgituste järgi on RKAS investeerinud viimase nelja aasta jooksul pigem arestimaja tuleohutusse, 2018. aastal soovitakse siiski kinnipidamisasutuses siseviimistlustöid teha.