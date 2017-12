Kunagise Kihnu praami saatust katab saladusloor

Umbes kolme ööpäevaga pole praam kuigi kaugele jõudnud. Reaalajas laevade liikumist näitava MarineTrafficu andmeil on laev peatunud ja asub praegu Läänemerel Kihnu ja Ruhnu saare vahel.

Veeteede ameti teabe kohaselt on laeva nimi nüüd Light of the Sea. Laev on viidud Kariibi mere saareriigi Saint Vincenti ja Grenadiinide lipu alla. Veesõiduki kodusadamana on märgitud Kingstown.

Pärnu Postimehele teadaolevalt pidi kunagine Kihnu praam lahkuma juba augusti keskel ja võtma vahepeatusteta ette retke pea 9000 kilomeetri kaugusele Kariibi merele. Päevinäinud praami remont aga venis.

Suvest saati seisis Liisi sadamas Kesklinna silla juures. Umbes jaanipäevast alates remontisid seda eksootilise välimusega meremehed. Ühtlasi elasid lõbusad kuumaverelised mehed terve aja sealsamas laevas. Pimedas silda ületanutele andsid ligemale poole aasta vältel laevaelust aimu praami akendes põlevad tuled.

"Oleme sõbrunenud. Lahedamaid selle annab otsida: alati nägu naerul ja meel muretu. Eestlased võiksid malli võtta!" rääkis meremehi sõidutanud ja neid tõlgi, nõuandja ja asjaajajana abistanud Pärnu taksojuht toimetusele sügisel. "Kus iganes oleme linnas käinud, on nad tekitanud parajat furoori. Kui käisime Pärnu haiglas meremehe litsentsi pikendamas, siis arstid ja õed lausa sulasid, saime komisjoni väljaspool järjekorda."

Eelmise omaniku AS Kihnu Veeteede juhil Andres Laasmal pole andmeid veesõiduki edasise saatuse kohta. "Tean nii palju, et uuel omanikul on plaan viia see Kariibi mere piirkonda," lausus Laasma toimetusele oktoobris.

Kihnu Veeteedega suhtles laeva ostmise asjus Glenford Jones. Alates oktoobrist paaril korral Jonesile meilitsi saadetud küsimustele laeva tuleviku suhtes vastuseid ei tulnud.

Ostja esindaja kontaktandmed vihjavad ettevõttele Jonesy Sportswear, mis tegeleb Trinidadis ja Tobagos rõivaste jaemüügiga. Ettevõtte asub riigi pealinnas Port of Spainis. Sama linna on Light of the Sea kapten märkinul laeva sihtkohaks.

1972. aastal Norras Rosendalis ehitatud 33 meetri pikkune Liisi sõitis Kihnu ja Pärnu vahelisel liinil aastatel 2004–2015. Praam kustutati Eesti laevaregistrist tänavu 15. juunil.