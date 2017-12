Riik sai juurde pea poolsada politseiametnikku

"Tänan tublisid naisi ja mehi, et olete teinud julge otsuse ning tulnud teenima riiki politsei ja piirivalve ridades! Luban oma kogemuse pinnalt, et see töö on pingeline, kuid väga huvitav," sõnas siseminister.

Õnnitlejate hulgas olid sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen.

Sisekaitseakadeemia rektor lausus lõpetajaid õnnitledes, et tugev politseiharidus on Eesti siseturvalisuse alus. "Täna on au olla uhke ligikaudu poolesaja uue politseiametniku üle! Olgu teie teenistus huvitav ja pikk," kõneles ta.

Veel tõi Raik esile Eesti politsei rajaja ja mitmekordse Eesti siseministri Kaarel Eenpalu kuldsed sõnad: "Politseinik võib olla tugev praktik, kuid ilma teooria ja teadusliku aluseta ei maksa see midagi."

Täna lõpetanud lend on viimane, kus kutseõppe kadetid õppisid eraldi patrullpolitseinikeks ja piirivalvuriteks: uues õppekavas on politseiametniku eriala tudengeile ühine.

Politsei- ja piirivalvekolledži lõpetas patrullpolitseiniku erialal 23 ja piirivalvuri omal 22 kadetti. Lõpetajate seas oli kaks pärnumaalast: üks patrullpolitseinik ja üks piirivalvur.

Kiitusega lõpetasid Vadim Kuperštein ja Paul Kaasik.