Aasta esimestel päevadel varastati suitsuvorsti, alkoholi ja paat

Esmaspäeval teatati politseile, et Jannseni tänava korterist on 32aastase naise meestuttav varastanud naisele kuulunud 350 eurot.

Eile sai politsei teate, et Paikuse Teeveere tänava kuurist on ära viidud valge paat. Seda, kui suur on vargusega tekitatud kahju, alles selgitatakse.

Samal päeval anti politseile teada, et 38aastane mees varastas Pärnus Riia maantee kauplusest alkoholi ja suitsuvorsti 24 euro väärtuses. "Kuritegu jäi lõpuni viimata, kuna kaupluse turvatöötaja pidas ta kinni. Mees anti politseile üle ja ta on kuriteos kahtlustatavana kinnipeetud," teatas Lääne prefekuuri pressiesindaja Andra Jundas.

Eile alustati kriminaalmenetlust selle suhtes, et 30. detsembril tõukas Sindis Pärnu maantee kortermaja trepikojas seni kindlaks tegemata naine 32aastast naist.