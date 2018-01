Veel on võimalus kirjutada end ajalukku

Tänaseks on ausamba arvelduskontole kande teinud pea 40 inimest ja kogunenud on 2000 eurot. Üks annetus on tulnud Kanadast.

Kõigil, kellel soov mälestusmärgi valmimist toetada ja jätta endast märk ajalukku, avaneb see võimalus.

Linnavalitsus avas selleks pangakonto EE251010220259738223. Ülekannet tehes tuleb kirjutada selgitusse märksõna "Ausammas".

Toetajate nimed avaldatakse pidevalt Pärnu linna kodulehel ja mälestusmärgile paigaldatakse QR-kood, kus kirjas info ausamba kohta ja toetajad.

Monument läheb maksma 167 800 eurot. Kulud kannab Pärnu linnavalitsus.

Skulptorite Margus ja Mart Kadariku loodud Päästekomitee mälestussammas ehk nelikmonument avaldab austust komitee liikmete Konstantin Pätsi, Jüri Vilmsi ja Konstantin Koniku kõrval iseseisvusmanifesti esimesele ettelugejale Hugo Kuusnerile.