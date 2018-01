Direktor kiidab remondi läbinud Mai kooli ülivõrdes

Kõik Mai kooli lapsed on asenduspindadelt taas kodumajja kolinud ja alustasid aastat õpingutega vast remonditud ruumides.

Kuigi koolimajal kasutusluba veel puudub, siis ehitustöid teinud AS Pärnu REVi juhataja Andres Kesküla jutu järgi peaks nad selle saama täna-homme. "Dokumentatsiooni vormistamisega oli väikseid probleeme. Pidime täpsustama evakuatsiooniplaane ja nüüdseks on see ka tehtud," rääkis ta.

Kesküla sõnade kohaselt on lepingujärgsed tööd lõppenud ja ehitajad kolisid eelmise nädala lõpus majast välja. "Küll tuleb tellija soovil teha veel mõningaid lisatöid, mida saab teha ilmselt koolivaheaegadel."

Kikerpill tõstis esile, et majas piisab nüüd värsket õhku. Varem oli just venilatsioon Mai koolis probleemiks. "Lastele tuletame järjepidevalt meelde, et uues ja puhtas koolimajas tuleb kanda vahetusjalatseid ja kõike seda ilusat hoida," selgitas direktor.

Mai kooli seni remontimata osas vahetati poole aasta jooksul täielikult välja tehnosüsteemid. Remonditi sealsed klassiruumid, trepikojad, võimla ja koridorid. Kompleksi Raeküla-poolses kolmekorruselises tiivas uuendati kogu ventilatsioonisüsteem, vahetati välja elektri-, nõrkvoolu-, veekanalisatsiooni- ja küttesüsteem ja paigaldati uued valgustid.

Suur osa Mai kooli õppest toimus esimesel poolaastal Pargi tänaval kunagises kutsekoolis.