Muusikaauhinna nominentide seast leiab mitu Pärnu juurtega muusikut

Eesti ihaldatuimale muusikaauhinnale kandideeris 170 möödunud aastal ilmunud albumit, laulu ja muusikavideot.

Kolmes kategoorias – aasta alternatiiv/indie-album, aasta meesartist ja aasta album – jõudis nominentide sekka Pärnust pärit kitarrist Erki Pärnoja albumiga "Efterglow".

Aasta hiphopi/räpialbumi nominentide seast leiab lapsepõlve Kilingi-Nõmmes veetnud Uku Aropi, kelle esinejanimi on Arop. Tema pääses tippude sekka albumiga "P.O.E.G".

Arop on Pärnu Postimehele rääkinud, et albumil "P.O.E.G" ehk "Pere enne Grammilinna" läheb ta justkui ajas tagasi ja naaseb Pärnu. "Ma olen alati tahtnud oma perele midagi paremat pakkuda, midagi tagasi anda. Ma olen sellest unistanud ja seepärast sõna "P.O.E.G". "Pere enne Grammilinna" tähendab, et enne gramme ehk edu on alati pere," sõnas Arop tollal. "Enne albumi loomist püüdsin meelde tuletada, miks hakkasin muusikat looma, miks ma üldse tegin "Grammilinna". Algpõhjus oli ikkagi soov oma pere vaesusest välja tuua ja asju suurelt teha. "

Arop on nomineeritud aasta muusikavideote kategooriaski, kuhu ta pääses laulu "Kiki Miki" videoga. Pärnumaalt pärit Liisi Koikson jõudis aasta naisartisti nominentide hulka albumiga "Coffee For One".