Tuul sulges Kihnu Virve hommikul sadamasse

Riiklik ilmateenistus on kogu Eestile andnud esimese taseme tormihoiatuse, mis tähendab, et ilm võib olla teatud olukordades ohtlik. Saare- ja Hiiumaa piirkonnale on teenistus andnud koguni teise taseme hoiatuse: esineb tavatuid ilmastikunähtusi ja ilmaolud on ohtlikud. Hiiu- ja Saaremaal võib tuule kiirus puhanguti ulatuda 27 meetrini sekundis.