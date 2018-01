Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhi Üllar Küti sõnutsi kasutatakse Miku leidmiseks kõiki variante. "Oleme otsingutesse kaasanud ka PPA lennusalga kopteri. Lähemalt saame otsingutest rääkida siis, kui see on uurimist segamata võimalik. Peame info jagamisel arvestama väljavaatega, et teave jõuab meheni, kes ennast politsei eest varjab," sõnas Kütt ja lisas, et praegu on kõige olulisem Mikk leida.