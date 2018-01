Ajakirjanikud otse-eetris: Mikk tõi taas fookusesse suhtevägivalla

"Kui nüüd valida selle nädala tegija, siis on see päris kindlasti 25aastane Mikk, keda politsei taga ajas ja kes lõpuks kinni peeti ja nüüd vahi alla võeti," ütles Pärnu Postimehe veebilehe toimetaja Raido Keskküla. Lisades, et teod, milles meest kahtlustatakse, võtavad sõnatuks.

"Mina ütleks, et tegijad on ikka politseinikud, kes ta kätte said," märkis lehe arvamustoimetuse juhataja Siiri Erala.

Ajakirjanike arvates väärivad tunnustust ohvri lähedased, kes juhtumist politseile teada andsid. Keskküla andmeil laekub politseile vägivallakuritegude teateid üha enam. "See tähendab, et inimesed on teadlikumaks saanud ja julgevad sellest rääkida," kommenteeris ta.

Erala tõi samal ajal esile, et eri uuringute järgi on siin veel pikk tee minna, sest väga paljud inimesed siiski ei teata koduseinte vahelisest vägivallast ega räägi sellest lähedastelegi. "Sellega kaasas käiv häbi ja allasurutus on tohutu probleem," tõdes ta.

Peale selle võeti luubi alla skandaalide küüsis majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kes kohalikel valimistel kandideeris Pärnu linnapeaks ja nimetas eelmisel nädalal riigikogus oma umbusaldusel kaitsekõnet pidades Pärnut oma kodulinnaks.