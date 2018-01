Riik hüvitab hundi murtud koera

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi kinnitas, et hundi põhjustatud kahjud kompenseeritakse küll. “Tulenevalt looduskaitseseadusest hüvitab riik kahjusaajale ka koera (ja teiste lemmikloomade) murdmisel tekitatud kahjud,” tähendas Talvi. “Meile teadaolevalt murdsid hundid Eestis 2016. aastal ühe koera, 2015. aastal kaks, 2014. aastal neli, 2013. aastal 14 koera. Kõik need kahjujuhtumid on koerte omanikele hüvitatud.”