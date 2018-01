MustonenFesti avakontserdil kantakse ette kaks monumentaalset teost

Teine suurteos, mis kontserdil ette kantakse, on Beethoveni 9. sümfoonia "Ood rõõmule" ehk helilooja viimane sümfoonia. 2014. aastal kirjutatud võimas oratoorium "Dies illa" on 82aastase Penderecki seni viimane oratoorium. Mustonen on nimetanud Pendereckit tänapäeva Beethoveniks, sest "just Penderecki kirjutab praegu kõige monumentaalsemaid teoseid maailmas".