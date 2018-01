Talvisel aialinnuvaatlusel osalesid sajad Pärnu linnusõbrad

Samamoodi muu Eestiga sattus Pärnumaal vaatlejate silme alla kõige rohkem rasvatihaseid. Vaatluse koordineerija Aarne Tuule sõnutsi on see tulemus ajas muutumatu, kuna seda liiki esineb Eestis enim.

Eelmiste aastatega võrreldes pole ornitoloogi jutu järgi vaatlustulemustes suuri muutusi märgata. Haruldasi linnuliike, keda seni siinmail täheldatud ei ole, avastatakse harva. "Tihtipeale osutuvad need erilised linnud järeluurimisel tavaliseks. Aialinnuvaatlusel osaleb mitu korda rohkem inimesi, kui on Eestis häid linnutundjaid. Vaatlejad näevad igasugu huvitavaid linde, nad ei oska neid määrata ja sealt tulevadki põnevad liigid," märkis Tuule.

Küll on vaatluste käigus avastatud liike, keda arvatakse siin mitte talvituvat, näiteks on kohatud punarinda, käblikut, värbkakku ja hallõgijat. Sellise nähtuse põhjustab kliimamuutus – soojad talved. Tuule väitel võib linnuvaatluste tulemuste põhjal kinnitada tendentsi, et linnud, kes peaksid talveks lõunamaale lendama, jäävad rohkem siia või tulevad tunduvalt varem tagasi. "See on lindudest väga ratsionaalne otsus. Kui õiget talve pole, ei tasu kaugele ära minna," ütles Tuule.