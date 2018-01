Täna selgus, et Pärnumaal asuva Liu sadama kalatsehhi ehituseks riigilt 911 000 eurot välja kaubelnud MTÜd peavad PRIA vastse otsuse järel saadud summast üle 158 000 euro riigile tagasi maksma.

See on Liu sadamaga seotud ühingutele suur löök, sest esiteks tuleks ümber muuta senine äritegevus: PRIA nõuab edaspidi toetuse sihipärast kasutamist ehk räime ladustamist. Seni käis eurorahade abil üles ehitatud kalatööstuses hoopis kala fileerimine. Teiseks ei pruugi ühingutel sellist summat kuskilt võtta olla, see aga võib tegevuse Liu sadamas lõplikult halvata.