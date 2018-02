Politsei palub liikluses aega võtta

“Ilmaprognoos lubab täna päeval lund ja tuisku ning temperatuuri kõikumist. Keerulised teeolud võivad ees oodata just Lääne-Eesti inimesi,” ütles PPA politseimajor Marti Magnus. Lisades, et kuigi näiteks Harjumaal ja Lõuna-Eestis on teeolud praegu üsna head, tuleb jäiteohu tõttu kõikjal Eestis kiirust vähendada. “Tänastes oludes on ohtlik suurimat lubatud kiirust taga ajada. Sõitke rahulikult, pikivahet hoides ja möödasõite vältides, sest tee võib olla libe ja nähtavus piiratud,” soovitas Magnus.