Galerii: Noorteministeerium tähistas esimest sünnipäeva

Keskuse noorsootöötaja Katrin Zagorski sõnas, et aastaga on Noorteministeeriumiks ristitud keskuses elu käima läinud. "Mina olen siin küll olnud kõigest pool aastat, kuid selle ajaga on toimunud palju, areng on olnud väga kiire ja edukas," rääkis ta heatujuliselt.