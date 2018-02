Mädara külaselts valmistub vastlapäevaks

Mädara külaseltsi liikmed peavad pöialt, et lumi maha jääks ja vastlaliug tuleks pikk. Külaselts tähistab rahvakalendri üht tähtsündmust 18. veebruaril. See on esimene pühapäev pärast tänavust vastlapäeva, mis liikuva pühana on seekord sattunud 13. veebruarile, ja selle järgi arvestatakse aega omakorda ülestõusmispühadeni.