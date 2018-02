Galerii: Alevi kalmistul mälestati vabadussõja sangareid

Kaitseliidu kaplan Eduard Kakko meenutas, et 98 aastat tagasi sõlmitud leping on olnud kõige manipuleeritavam osa meie ja Venemaa vahel. "Juba allakirjutamisel oli selge, et tõelist ja igavest rahu ei tule. Taasiseseisvumisjärgsed aastad pole olnud kerged. Algusest peale on kaubeldud Tartu rahulepinguga – ühtedele kehtib, teistele mitte. Puudub tahe ja julgus öelda välja tõde," ütles kaplan.