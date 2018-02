Pärnumaa noored heiskasid Pika Hermanni torni lipu

Täna kell 8.20 heiskasid lipu Helen Sai Kodutütarde Pärnumaa ringkonnast ja Karl Mumme Noorte Kotkaste Pärnumaa malevast.

Sai elab Pärnu-Jaagupis ja õpib Koidula gümnaasiumi 12. klassis. Ta on kodutütar alates 2006. aastast. Rõõmsameelne, aktiivne ja hooliv neiu korraldab noorematele kodutütardele koondusi, on usin matkaja, väljaõppes ja metsalaagrites osaleja. Samuti mängib ta saksofoni Kaitseliidu Pärnumaa maleva orkestris Saxon, Kaitseliidu ühendorkestris, Eesti noorte kontsertorkestris ja Koidula gümnaasiumi puhkpilliorkestris.

Helen Sai ja Karl Mumme lippu heiskamas. FOTO: Erik Peinar/Riigikogu

Mumme elab Audru vallas ja õpib Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi 11. klassis. Ta on noorkotkas 2012. aastast. Eeskujulikuna noorkotkana on ta salgapealikuna igati abiks laagrite korraldamisel ja nooremate õpetamisel. Mumme on osa võtnud kõikvõimalikest laagritest nii Pärnumaal kui mujal Eestis. Samuti on ta edukalt esinenud maakondlikel võistlustel ja esindanud rühma väljaspool malevat.

Eile heiskasid Pika Hermanni torni Eesti Vabariigi riigilipu Lihula gümnaasiumi õpilane Silver Nikkel ja Läänemaa ühisgümnaasiumi neiu Karmel Lääts.

Eile heiskasid Pika Hermanni torni Eesti Vabariigi riigilipu Lihula gümnaasiumi õpilane Silver Nikkel ja Läänemaa ühisgümnaasiumi neiu Karmel Lääts. FOTO: Erik Peinar/Riigikogu

Silver Nikkel liitus Lääne maleva noorkotkastega neli aastat tagasi. Nikkel on väga mitmekülgsete huvide ja oskustega. Ta osaleb rännakutel, on hea looduse tundja, mängib Kaitseliidu Lääne maleva orkestris ja on suurepärane mälumängur.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili kinnitas, et Pika Hermanni lipu heiskamine Eesti sünnipäevakuul on noorkotkastele ja kodutütardele suur au. "Samuti on see hea näide sellest, kuidas riik hoolib oma noortest ehk oma tulevikust," ütles kindral.

Kaitseliidu noorteorganisatsioonid korraldasid lipuheiskajate leidmiseks konkursi kõigis maakondades. "Võime olla kindlad, et veebruaris lähevad riigi esimest lippu heiskama meie parimate noorkotkaste ja kodutütarde esindajad," lausus Kiili.