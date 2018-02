„Põhjustatud on nelja inimese surm ja selle põhjal, mida me tänaseks teame, on prokuratuuri seisukohast väga raske kasutada juhtunu kohta sõna „õnnetus“,“ ütles Lääne ringkonna prokurör Merry Tiitus. „Tuukrid tõid vee alt sõiduki juhikohalt välja hukkunud mehe ja hukkunute üle kohut ei mõisteta. Kuid millisel hetkel ta juhiistmele jõudis ja millistel asjaoludel auto üldse õhukesele jääle sõitis, on veel lahtine,“ ütles prokurör.