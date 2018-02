Talus, kus traagilisse õnnetusse sattujad väidetavalt teele läksid, valitseb nukker vaikus

Sellest, et juhtunud on kohutav õnnetus, saab aimu vaid Munalaiu sadamas, kuhu läbi jää vajunud kaubikus hukkunud nelja mehe sõbrad ja lähedased toovad küünlaid. Ja nutavad kaldal. Tragöödiast on löödud sadamas töötavad naisedki.

Väidetavalt pidutses seltskond eelmisel õhtul Tõstamaa lähistel Kastna külas 51aastase Merle juures, kes koos Tõstamaal elava 41aastase mehega eile jäisest hauast eluga pääses. FOTO: Urmas Luik

Lähimas külas Pootsis, mis jääb Munalaiu sadamast viie kilomeetri kaugusele, ei anna hirmsast õnnetusest aimu miski. Küla on justkui välja surnud ja seal ei liigu hingelistki. Kohalik poemüüjagi ei oska õnnetusest ega hukkunud inimeste kohta eriti palju rääkida.

Merle tagasihoidliku maja ümber valitses täna vaikus. Väljaspool maja ei anna aimu miski, et seal eile pidu lõppes. Hoone ukse taga on vaid vesilood, mis on märk sellest, et pererahvast pole kodus.

Maja ümber on värskel lumel jäljed, mis viitavad, et keegi on pärast õnnetust maja juures käinud. Hoone hoovis seisev auto on paksu lumekihi all.