Eesti Laulu poolfinaalis astub üles Sibyl Vane

Indie-alternatiivroki trio Sibyl Vane, kuhu kuuluvad Helena Randlaht (vokaal, kitarr), Heiko Leesment (bass) ja Hendrik Liivik (trummid), esitab loo “Thousand Words”. Sügisel tunnistas bändi bassist Pärnu Postimehele, et nad sattusid konkursile tänu kihlveole sõpradega.

Eesti Laul on kollektiivile andnud võimaluse tutvustada oma muusikat laiemale publikule. Leesment on Pärnu Postimehele tunnitanud, et nende lugu eristub teistest. Kas erinemine kujuneb tugevuseks või Achilleuse kannaks, näitab muusiku sõnutsi juba poolfinaali hääletustulemus.