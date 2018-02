Tammsaare lasteaial täitus poolsajand.

Juba sügisel arutlesime, kuidas tekkisid Tammsaare lasteaed ja siinsed 12 rühma. Vanemad lapsed jutustasid oma legendid ise, nooremaid abistasid selles õpetajad. Leidus humoorikaid lähenemisi, fantaasiat ja praktilist mõtlemist. Jutustusi kogunes lausa nii arvukalt, et nendest valmis kogumik "Legendid Tammsaare lasteaiast".

Ühe tüdruku legend oli lühike, samal ajal nii paljuütlev, et sellest valmis lasteaia aastapäevaks tummfilm "Legend Tammsaare lasteaiast".

Juubeliüritused algasid kogu lasteaiapere kogunemisega saali, et laulda sünnipäevalaulu ja vaadata filmi lasteaia legendist. Esilinastuse juurde kuulus laste esinemine. Omamoodi traditsiooniks on kujunenud, et laste tants "Toa teeks ma endal tamme alla" tuleb lasteaia suurüritustel ikka esitusele.