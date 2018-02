Unustatud helilooja edestas konkursil Eesti tipptegijaid

Ehkki heliloojate liidu pressiteates seisis, et 80aastane pärnakas Paul Särel on senitundmatu helilooja, on ta muusikaga kokku puutunud kogu elu ja tema kirjutatud laule on esitanud nii Ivo Linna, Silvi Vrait, Mait Maltis kui Mare Väljataga.