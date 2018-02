Pärnakad viivad Leetu aastapäevaõnnitlused

Pärnu ja Šiauliai suhted said alguse 1960. aastate lõpul. Aastaid on aktiivselt koostööd tehtud kultuuri vallas. Paljud kultuurikollektiivid on osalenud nii siinsetel festivalidel kui ka vastupidi. Juba mitu aastat on korraldatud sõpruslinnade kunstnike näitust "B3", mis sellel suvel tuleb Pärnus. Ühisnäitust saab vaadata 28. veebruarini keskraamatukogu esimesel korrusel ja perioodikagaleriis. Seejärel kolib väljapanek Jelgavasse.