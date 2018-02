Pärnu lahel jätkab laevade abistamist jäämurdja Protector

Kütust on sel hooajal jäämurdele Pärnus kulunud kokku 110 000 liitrit.

Jääpiir asub Pärnu sadama muulidest 17 miili edela suunas. Jää paksus lahel on 10–20 sentimeetrit ja merepoolses osas on see 2,5–3,5 miili ulatuses rüsistunud. Kõik laevad vajavad Pärnu sadamasse sissesõiduks ja sealt väljumiseks jäämurdja abi.