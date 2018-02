Rannarahva käsitööd valvab korilane Gori

Naiste ja meeste näputööd ulatuvad heegeldatud pitslinikutest ja rahvusliku mustrikirjalistest käpikutest seenelampide ja skulptuuride ja luiskude-teritajateni. Pilku hoiab väljapanekul ja selle uudistajatel peal Lova talu peremehe skulptor Ülo Kirdi meisterdatud kohalik proment Gori, mille pea alla on riputatud kuivama peotäis vaskseid voblasid.

Huumor ja hoogne mõttelend ilmestab teisigi loometöid, silmapaistvalt aga keraamikat, sealhulgas Kaja Rinaldo oma. Omaette nurgakeses on lauale laotatud eestiaegsed köögirätid, need on tikkinud ja äärepitsid heegeldanud Marie Mihkelma, kelle pärandus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks välja pandi ja kes oli 16aastane, kui iseseisvusmanifest ette loeti.