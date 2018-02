Galerii: Vapimärgi kavalere kostitas muusikaga Mirt

Eesti hümni laulmise järel pidas tähtpäevakõne riigikogu liige, Pärnu linnavolikogu ja Pärnumaa omavalitsuste liidu üldkogu esimees Andres Metsoja. Tema jutt algas meenutusega teeäärsete piimapukkide aega ning jõudis tõdemuseni, et rõõm annab tööle sisu ja mõtte.

Kauaaegne Pärnu maavalitsuse arengutalituse juhataja Urmas Kase töötab edasi sisuliselt samas valdkonnas: ta on rahandusministeeriumi maakondliku arendustegevuse nõunik.

"Ma ei ole suurt asi kõneleja, aga veerandsada aastat olen valdkonnaga tegelnud ja eiranud igasuguseid juhtimisteooriaid ning see on olnud põnev aeg," nentis Kase, võttes vastu Pärnumaa vapimärgi number 112.

Pärnu linna vapimärgi number 99 võttis meer Romek Kosenkraniuselt vastu võimlemise- ja joogaõpetaja Albert Andreson ning tasub meeles pidada tema ütlemist: tervis on kõik, ilma terviseta on kõik mitte midagi.

AS Wendre tegevjuht Vahur Roosaar soovis vapimärki vastu võttes, et Pärnu oleks koht, mida teataks ja kuhu tahaksid kanna kinnitada uued asutused ja ettevõtted.

Pärnu ja Vaasa sõprussuhted algasid nõukogude ajal ja on kestnud kuus aastakümmet. Selle ühe alustala, Raimo Vahtera panus on olnud mõõtmatult suur ning Pärnu linna väärtustast tema tegevust vapimärgiga number 101, mille kui tunnustuse talle lubas Vahtera laiendada kõigile neile, kes on koostöö- ja sõprussuhteid hoidnud ja arendavad.