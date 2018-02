Video ja galerii: kolm Pärnu kokka on suupisted vastuvõtuks valmis saanud

Pärnu kokad, kellel on au Eesti 100 aasta juubeli peol Eesti Rahva Muuseumis oma kokakunstiga kohal olla, on 2017. aasta kokaks valitud Piret Pusse restoranist Noot, mulluseks parimaks noorkokaks kuulutatud Andra Holland Pärnumaa kutsehariduskeskusest ja Eveli Vainikk, kelle leivatöö on valmistada süüa mudilastele Pärnu lasteaias Trall.