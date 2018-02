SEB tutvustab pensioni kogumise nüansse

10–16 on kohal ekspert, kes jagab infot kogumise, väljamaksete ja pensioni maksustamise kohta. "Meile on oluline, et kliendid vaataksid aeg-ajalt üle oma pikaajalised kogumislahendused ning oleksid teadlikud väljamaksevõimalustest ja maksustamisest. Samuti soovime anda kinnitust, et väiksemgi rahaline sääst on kingitus inimese enda tuleviku tarbeks," ütles SEBi elu- ja pensionikindlustuse juht Indrek Holst.