Päästjate kinnitusel puudub ahjudel või pliitidel sageli korstnapühkija akt, kodus puudub suitsuandur või see on valesti paigaldatud. Samuti ei teata, kuidas hooldada suitsuandurit, ja alkoholi liigtarbimisest tingitud käitumine on sageli eluohtlik.

Päästeameti kogemus on näidanud, et külmakraadide kasvades suureneb hüppeliselt tulekahjude hulk ja tules hukkunute arv.

Inimelude päästmiseks külastavad päästjad külmaperioodi jooksul kodusid kõikjal Eestis. Päästemeeskondade eesmärk on toetada ja nõustada koduomanikke, et ennetada tuleõnnetusi. Peale selle on viimasel ajal sagenenud tahmapõlengud, ülekütmine ja rasked tuleõnnetused.

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Viktor Saaremets tõi näiteid, kuidas eelmistel aastatel on päästjad jõudnud nõustama just siis, kui suitsukoni oli just tugitoolis istuva inimese näppude vahelt põrandale pudenenud või pliidi ette kuivama sätitud puud põlevast koldest lennanud sädemest hõõguma läinud.

"Oleme oma kogemuse ja teadmistega kõigi jaoks olemas. Soovime inimesteni jõuda enne, kui midagi traagilist juhtub, ja aidata pakaseperioodi õnnetusteta mööda saata," selgitas Saaremets.

Neljanda kategooria korstnapühkija Arvo Jõe soovitab kütteperioodil jälgida küttesüsteemide korrasolekut ja neid võimalusel puhastada pärast korstnapühkija kontrollimistki.

"Kui kütta kolm korda päevas, pole korstna pühkimine korra aastas piisav," ütles Jõe, kelle soovituse kohaselt peaks majaomanikud isegi küttesüsteeme puhastama.

Jõe väitel ei tule pigi korstna küljest tavalise harjaga lahti ja kasutada tuleks pigieemaldeid. "Kütta ei tohiks poolmärgade puudega," mainitses ta. Lisades, et küttepuude niiskussisaldus ei tohi ületada 1,3 protsenti.

Sellest, et küttesüsteem vajaks puhastamist, annab korstnapühkija jutu järgi märku see, kui tõmme on vilets või on tunda imelikku lõhna.