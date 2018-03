Tori vald hakkab Pärnuga läbi rääkima külade liitumise üle

Tori volikogu esimehe Enn Kuslapi sõnutsi korraldadakse külade linna koosseisu minemise suhtes rahvaküsitlus, nagu on koalitsioonilepingus kokku lepitud.

"Oleme partneriga seadusest tuleneva rahvaküsitluse tegemise kokku leppinud ja sellest peame ka kinni. Samal ajal tekitas volikogus vastakaid arvamusi algatamise otsuse aeg, sest majanduskomisjon ja osa volinikke leidsid, et enne vallavalitsuse koostatava analüüsi tulemuste avalikustamist ei ole protsessiga võimalik kuidagi edasi liikuda," selgitas Kuslap.

Tori vallavanema Lauri Luuri väitel on vallavalitsusel olemas partner, kes on kinnitanud, et suudab kolme kuuga esmase analüüsi valmis saada.