Fotod: naabrite suitsuandur päästis mitu inimelu

Häirekeskus sai pühapäeva õhtul kella 23 aegu teate, et Pärnus Riia maanteel on kahekorruselise puidust kortermaja esimesel korrusel tulekahju. Päästetööde juht rõhutas Lääne päästekeskuse pressiesindaja vahendusel, et ülalkorteris olnud ja sealsed naabrid üles ajanud töötav suitsuandur päästis mitu inimelu.