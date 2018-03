Pärnumaal on tööõnnetuste arv jõudsalt vähenenud

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnutsi näitab suurenev raskete tööõnnetuste arv, et meie ohutuskultuur on pea olematu.

"Analüüsist selgub, et aastaga märkimisväärselt kasvas raskete tööõnnetuste osa, kus töötaja pidi vigastuse tõttu töölt eemale jääma. See aga toob kaasa otseseid kulusid nii tööandjale, riigile kui ühiskonnale tervikuna. Rääkimata inimesest endast ja tema lähedastest, kes kahju kannavad," ütles Maripuu. "Tööõnnetuste uurimine kinnitab, et pea kõiki õnnetusi olnuks võimalik ennetada. Selleks peab tööandja kehtestama ohutusjuhised, mida töötajad peavad järgima. Eelmisel aastal nägime, et üha enam tööandjaid hindab töökeskkonna riske ja maandab neid. Loodame, et see jätkub sel aastal."