Korrakaitseteenistus kutsub purikaperioodil majaomanikke korrale

Pärnu linnavalitsuse korrakaitseteenistuse juhataja Reet Salmu sõnade kohaselt on korrakaitseteenistusel Ravi tänava hoone ühistu kontakt ja purikaeemaldust korraldatakse.

Korrakaitseteenistuse juhataja jutu järgi kutsuvad korrakaitseteenistuse ametnikud purikatega hoonete omanikke aktiivselt korrale. Erilise tähelepanu all on hoonete räästad, mille all kulgeb kõnnitee.