Pärnu lahel on abi vajanud 135 laeva

Pärnu lahel töötab 4. märtsist taas jäämurdja EVA-316, mis vahepeal oli tehnilise rikke tõttu rivist väljas. See alus on praeguseks aidanud 34 laeva. EVA-316 remondi ajal aitas Pärnu lahel 101 laeva vedurlaev Protector.

"Kõik laevad vajavad rüsistunud piirkonnas jäämurdja abi. Kuna jää on kaetud umbes kümnesentimeetrise lumekihiga, on jääpaksuse juurdekasv pidev, kuid aeglane. Idakaartest puhunud tuuled on kandnud jäävälju Irbe väina ja liikumine on selles piirkonnas raskendatud," selgitas Põiklik.