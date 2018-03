Jaanipäevaks valmib uuenenud Jaansoni rada

Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Gerli Kõiv täpsustas, et juurdeehitatav osa jääb Kesklinna sillast 210 meetrit Siimu silla poole, nii luuakse Ülejõe ja Rääma piirkonnas kergliiklejaile head võimalused ja korrastatakse jõeäärset ala. Kõiv lausus, et kergliiklustee pikkus, mida rekonstrueeritakse, on umbes 1,2 kilomeetrit pikk. Suur-Jõekalda tänava juures korrastatakse aga parkla, mis tagab parema juurdepääsu kergliiklusteele.