Haisuprobleemi lahendav hange nurjus

Pärnu Vesi on hakanud tegelema haisuprobleemiga Rääma tänaval. Kahjuks esialgu tööde tegijat hanke käigus ei leitud.

Pärnakaid on pikki aastaid häirinud Rääma tänaval tuntav reoveehais. AS Pärnu Vesi korraldas probleemi lahendamiseks hanke, kuid see kukkus läbi.