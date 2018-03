Prokuratuur soovib politsei eest põgenenud Miku vahi alla jätta

"Kohtueelne uurimine on pooleli ja kuna vahistamise alus – järgmiste kuritegude toimepanemise oht – on prokuratuuri hinnangul jätkuvalt alles, on prokuröril kavas esitada kohtule taotlus pikendada vahistamistähtaega," selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold.