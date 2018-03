Lihula noorteorkester paistis konkursil silma

"Ehkki eri aastate tulemusi on keeruline võrrelda, on minu juhatatavate kollektiivide senine tippsaavutus olnud 72 punkti 100 võimalikust. Lihula 78,3 tähendab selle konkursi tingimustes valgusaastate suurust vahet," kiitis Põdra Lihula noorte esitust.

Põdra märkis, et kui uskuda saalis viibinud publikut, oli vähemalt päeva esimese poole esinejatest (kaheksa orkestrit A- ja B-kategooriast) Lihula esitus heas mõttes kõige silmapaistvam.

"Nii kullalähedase tulemuse üle pole iseenesest ju vähimatki põhjust nuriseda. Suure saali akustika oli pillimängijatele pisut harjumatu, aga tingimused olid selles mõttes kõigile võrdsed, et lavaproovi ei antud kellelegi. Osavõtt mõnest eelmisest konkursist või Estonia kontserdisaalis esinemise kogemus on muidugi siinkohal pisikeseks eeliseks. Meil seda kuskilt võtta polnud. Sellest tundub täiesti piisavat vastuseks küsimusele, kuhu see kuld ikkagi jäi," rääkis Põdra.