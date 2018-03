Algab Soomaa metsamajandamise hea tava loomine

"Eilsel Soomaa rahvuspargi koostöökogu kokkusaamisel lepiti kokku, et piiranguvööndi metsade majandamise hea tava ettepanekute tegemiseks jääb 15. märtsist kaks nädalat, mille järel keskkonnaamet koondab ja süstematiseerib veel nädala jooksul kõik ettepanekud," rääkis koostöökogu juhtinud keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskaitse juhtspetsialist Kaili Viilma.

"Soomaal on koostöökogu ja Soomaa sõprade list, kuhu saadetakse ettepanekud Exceli vormis laiali. Neile on lisatud keskkonnameti kommentaarid ja täpsustused selles suhtes, mida oleme saanud juba järgida," selgitas Viilma.

Ettepanekud on jagatud laias laastus kaheks: need, mida saab hea tavaga reguleerida, ja sellised, mis väljuvad ühe piirkonna hea tava piiridest. "Näiteks tuli kohalikelt ettepanek moodustada Soomaa ümber puhvervöönd, kus lageraiet ei tehta, aga seda hea tavaga reguleerida ei saa, sest seadus ei võimalda seda kuidagi," kõneles Viilma.

Keskkonnaamet lisas oma ettepanekud, mida kohalikud võiksid kaaluda. "Ettepanekud saadetakse laiali kõigile, kes on Soomaa kogukondlikku tegevusse kaasatud olnud. Samuti paneme üles oma kaitsealade kodulehele sellekohase teate," märkis Viilma. "Katsume kogu saadetava info süstematiseerida ja loome hea tava uue versiooni nädala jooksul pärast tähtaega, 30. märtsi."

Seejärel otsustab amet Viilma sõnutsi, kas kutsuda kokku veel üks ümarlaud. "Kogukond soovis, et kui lõplik versioon on paika loksunud, otsustatakse koosolekul, kas enamus kiidab hea tava rakendamise heaks. Aga kogukond näeb selle hea tava mõttekust sellisel juhul, kui RMK (riigimetsa majandamise keskus) on nõus sellele alla kirjutama, kõige suuremad läbirääkimised peaksime pidama RMKga," rääkis Viilma.