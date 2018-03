Metsaomanikel õnnestub aprillis taotleda piirangute tõttu saamata jäänud tulu

Pärnumaal on Natura toetuskõlblikke alasid 10340 hektaril. "Eelmisel aastal küsisid hüvitist 423 Pärnumaa metsaomanikku. Kõik metsaomanikud hüvitise taotlemise võimalust kindlasti ei kasutanud. See tähendab, et metsaomanike arv, kes hüvitist taotleda saavad, on veel suurem," rääkis Erametsakeskuse kommunikatsioonijuht Kertu Kekk.