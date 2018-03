Pärnu esimene Sinilillejooks toetab vigastatud kaitseväelasi

"Sinilillejooks on ellu kutsutud, et austada ja toetada meie veterane, kes on saanud välismissioonidel vigastada," rääkis Pärnu jooksu peakorraldaja Indrek Viikmaa. "Jooksusarja põhimõte on heategevuslik, kogu osalustasudega kogutud tulu läheb taastusraviseadmete soetamiseks."